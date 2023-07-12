До кінця березня 2024 року перші F-16, ймовірно, будуть літати в українському просторі

Про це він повідомив у інтерв’ю «Радіо Свобода».

Міністр зазначив, що передача Україні винищувачів F-16 є дуже складним технічним питанням.

За його словами, тренування українських військових на винищувачах мають початися десь у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків і самих літаків.

«Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіка», — заявив Кулеба.

Крім цього він наголосив, що треба готувати інженерів, техніків, а також інфраструктуру.

«Багато є нюансів, тому графік може зсуватися. Але зараз і міністр оборони тут працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес», — додав міністр.