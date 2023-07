Зеленский в Вильнюсе: «Никаких оккупаций в Европе больше не будет» US official gives few details on reforms needed for Ukraine to join NATO » 5 причин купить iPhone 14 Plus вместо других флагманских смартфонов Подготавливая в продажу очередную новую серию смартфонов, компания Apple отказалась от популярной модели Mini. Вместо этого было принято решение использовать абсолютную инновацию – iPhone 14 Plus. Важным преимуществом такого телефона является идеальное сочетание сразу нескольких преимуществ: функционал базовой модели, дизайн Айфона 13 Про Макс, энергоэффективность приближена к 14 Про Макс. При этом удалось сохранить демократичную цену, а значит iPhone 14 Plus действительно заслуживает внимания. Отмечают 5 главных причин, в результате которых покупка новинки с приставкой «Плюс» является выгодным вложением. Обзор нового iPhone 14 Plus Увеличенный размер дисплея iPhone 14 Plus – относится к списку непрофессиональных телефонов с экраном, размер которого достигает 6,7 дюйма. Дополнительный бонус для пользователей заключается в применении уникальной OLED-технологии. В результате телефон позволяет наслаждаться просмотром видео и фильмов, гарантируя качественную цветопередачу наряду с великолепной контрастностью. Кроме того, отмечают еще несколько особенностей: глубокий черный цвет;

мощная детализация картинки;

автоматическая регулировка яркости до 1200 нит. Оценить последнее достоинство можно в условиях солнечной погоды. Превосходные параметры аккумуляторной батареи Учитывая прошлый опыт при создании телефонов, производитель уделил внимание автономной работе iPhone 14 Plus. Теперь, в режиме просмотра видео смартфон может функционировать 26 часов без обязательной подзарядки. По сравнению с результатами, которые продемонстрировала стандартная модель iPhone 14, такой результат свидетельствует, что модель Plus способна работать на 6 часов дольше. Кроме того, эта модель гарантирует на 5 часов больше проигрывания музыки в сравнении с 14 Про Макс. Двойные камеры для качественной съемки Представленный iPhone 14 Plus рекомендуется приобрести, чтобы в полной мере оценить все преимущества и особенности двойной камеры. Это 12 Мп основной камеры в сочетании с 12 Мп объективом сверхширокоугольного типа. В результате удается с легкостью захватывать в 4 раза больше места для съемки. Камера iPhone 14 Plus В дополнении с увеличенным дисплеем и аккумуляторной батареей, что отличается великолепными показателями автономности, повышается и производительность камеры. Оптимальная мощность и «сообразительность» нового iPhone Айфон 14 Плюс был укомплектован мощным процессором A15 Bionic, который также можно встретить в базовой модели Айфон 14 и в более ранних версиях – 13 Про и 13 Про Макс. Благодаря идеальному сочетанию такого процессора и графического чипа с 5 ядрами, удалось достичь наличия плавной передачи картинки. Смартфон гарантирует идеальную передачу всей цветовой палитры, делает смену кадра максимально аккуратной, что особенно важно для геймеров, которые желают приобрести телефон для мобильных игр. Высокопроизводительный iPhone 14 Plus Демократичная стоимость Изначальная стоимость на iPhone 14 Plus составляла 899 долларов. Компания предложила своим потребителям разумное ценообразование. Ведь 14 Плюс на 200 долларов дешевле, чем 14 Про Макс, но при этом имеет одинаковый размер дисплея, а также увеличенное рабочее время без частой подзарядки (использование мощной аккумуляторной батареи). Поэтому приобрести Айфон 14 Плюс крайне полезно тем, кто является поклонником смартфонов с премиальными функциями и большим экраном. Выбирая между iPhone 14 и 14 Plus – выбор очевиден. Стоит потратить всего на 100 долларов больше и получить высокопроизводительный девайс, «начинка» которого в полной мере соответствует указанной стоимости. .