ЗСУ за добу знищили 540 росіян

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 11 липня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 235 020 (+540) осіб,
- танків ‒ 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
- артилерійських систем – 4385 (+14) од,
- РСЗВ – 672 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 414 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі / катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 640 (+8).
Військові уточнюють остаточні втрати противника.
У ранці Генштаб повідомляв, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.
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