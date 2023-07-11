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ЗСУ за добу знищили 540 росіян

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 11 липня 2023 року Росія втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 235 020 (+540) осіб,
  • танків ‒ 4089 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
  • артилерійських систем – 4385 (+14) од,
  • РСЗВ – 672 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 414 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 640 (+8).

Військові уточнюють остаточні втрати противника.

У ранці Генштаб повідомляв, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

11 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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