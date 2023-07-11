Україна за 5 тижнів звільнила стільки ж території, скільки армія РФ захоплювала пів року Страны НАТО достигли соглашения по планам обороны в случае нападения России » ЗСУ за добу знищили 540 росіян На війні в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 235 тис. окупантів, 4089 танків, 3693 безпілотники, 310 гелікоптерів Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 11 липня 2023 року Росія втратила в Україні: особового складу ‒ близько 235 020 (+540) осіб,

танків ‒ 4089 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,

артилерійських систем – 4385 (+14) од,

РСЗВ – 672 (+4) од,

засоби ППО ‒ 414 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),

крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

кораблі / катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 640 (+8). Військові уточнюють остаточні втрати противника. У ранці Генштаб повідомляв, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.