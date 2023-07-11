Зеленський про контрнаступ: сьогодні ініціатива на нашому боці

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, за останній тиждень українські війська відвоювали 10,2 кв. км на півдні та 4 кв. км на сході країни

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за останній тиждень українські війська відвоювали 10,2 кв. км території на півдні та 4 кв. км на сході, а також беруть у кільце російські війська, які окупували Бахмут.

Українські війська взяли під контроль основні командні висоти навколо Бахмута та встановили вогневий контроль над входами та виходами із зруйнованого міста, повідомила Маляр у «Телеграмі».

Українські військові заявили, що від початку контрнаступу на початку минулого місяця їхнім військам вдалося відвоювати 169 кв. км на південному фронті та 24 кв. км у районі Бахмута.

«Усі ми хочемо зробити це швидше, бо щодня – це нові втрати для українців. Ми рухаємося вперед. Ми не застрягли», – заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу ABC напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Литві у вівторок та середу.

«Ми всі хотіли б, щоб контрнаступ був завершений у більш короткий термін. Але є дійсність. Сьогодні ініціатива на нашому боці», – наголосив Зеленський.