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В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького

В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького: Свідків вбивства немає

Головне управління розвідки підтвердило, що в російському Краснодарі застрелили Станіслава Ржицького – колишнього командира підводного човна «Краснодар» чорноморського флоту ВМФ РФ, причетного до ракетних обстрілів України.

10 липня «підводник» здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці.

Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника».

Відзначається, що «Краснодар» – один з шести підводних човнів проєкту «варшавянка», які входять до складу чорноморського флоту ВМФ РФ. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу «Калібр».

Капітан 2-го рангу Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі.

Деякий час він був командиром підводного човна «Алроса». Після відправки «Алроси» на модернізацію був призначений командиром «Краснодару».

11 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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