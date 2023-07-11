Україна за 5 тижнів звільнила стільки ж території, скільки армія РФ захоплювала пів року

Протягом 5 тижнів контрнаступу Сил оборони було звільнено таку ж кількість території, яку російські сили захопили протягом півроку. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті Інституту зазначається, що 10 липня українські офіційні особи повідомили, що Сили оборони мають контроль над Бахмутом і російськими лініями зв’язку навколо міста.

Як зазначено в останніх звітах як українських, так і російських джерелах, Україна здобуває позиції в районі Бахмута і на його південно-західних флангах, використовуючи рельєф місцевості, що може дати їм перевагу у вогневій потужності.

Аналітики також повідомляють, що 10 липня українські війська проводили контрнаступальні операції принаймні на трьох ділянках фронту.

За розрахунками Інституту вивчення війни (ISW), з початку українського контрнаступу 4 червня, українські війська відновили приблизно 253 квадратних кілометри території. Відмічається, що українські дані відрізняються від даних Інституту вивчення війни через використання різних методик підрахунку.

Отже, зазначають експерти, з 1 січня російські війська захопили загалом 282 квадратних кілометри на території бойових дій.

Протягом 5 тижнів українські сили звільнили майже таку ж кількість території, яку російські війська захопили за 6 місяців.