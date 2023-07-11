Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік

Українські дипломати активно проводять переговори з Конгресом стосовно подовження допомоги Україні. Особлива увага зосереджена на продовженні закону про ленд-ліз ще на один рік. Про це повідомила посол України в США, Оксана Маркарова, під час загальнонаціонального телемарафону.

Маркарова підкреслила, що ця робота не зупиняється, і важливо тримати Конгрес поінформованим до завершення липня. Вона також назвала основні напрями переговорів.

По-перше, українські дипломати працюють над військовим бюджетом, який закладає принципи, а не виділяє кошти. Одна з головних мет цих переговорів полягає в збереженні Ініціативи сприяння безпеці України (ІФ-У) і збереженні дії закону про ленд-ліз на ще один рік. Це дасть Україні можливість користуватися цим інструментом, якщо грантові програми будуть завершуватися.

Додатково, вже розпочата робота над наступним додатковим бюджетом для підтримки України. Фінансовий рік в США закінчується в кінці вересня, тому до цього терміну є доступні кошти для різних видів допомоги Україні. Проте, з початку жовтня будуть потрібні додаткові кошти, тому важливо зараз спілкуватися з колегами та передати їм, що потрібні додаткові фінансування для України.