Україна буде членом НАТО, питання — у почерговості кроків, — польський політик Чех

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«Я вважаю, що питання членства України в НАТО вирішене. Україна буде членом Альянсу, питання – у почерговості кроків. Перше — створення умов для завершення війни, тобто передача Україні такого озброєння, яке прискорить українську перемогу. Франція заявила, що вже передала далекобійні ракети слідом за британськими Storm Shadow, також на підході літаки F-16 — це означає, що Україна має отримати технологічну перевагу в озброєнні над своїм противником», — зауважив польський політик.

Мирослав Чех додав, що отримання сучасної зброї є надзвичайно важливим для захисту, наступу та перемоги України.

«Коли йдеться про членство України в НАТО, я не переживав би з приводу різних дискусій, це абсолютно нормальний процес. Альянс приймає історичне рішення щодо свого розширення на схід, у зону, де зараз ведеться війна. Країна, яка виграє війну у ядерної держави, буде членом НАТО. Це абсолютно нова ситуація, яку засновники Північноатлантичного союзу і не могли передбачити. Тому, процес триває, він не гласний, коли йдеться про основні рішення, але рух йде у правильному напрямку. Ми всі розуміємо, що і країни-члени НАТО, і США, і Україна націлюються на Вашингтонський саміт у квітні 2024 року, який відбудеться у 75-ту річницю заснування Альянсу. Я думаю, що там будуть прийматися рішення по вступу України в НАТО, принаймні такий план проглядається з тих заяв, які сьогодні озвучуються напередодні Вільнюського саміту», — сказав Чех.