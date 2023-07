Biden and NATO leaders enter summit with a show of force as Turkey agrees to Sweden’s membership Під час заколоту ПВК Вагнер дійшла до російської ядерної бази » У Росії вбили капітана підводного човна, який, імовірно, причетний до ударів по Україні У російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького, який, за інформацією ЗМІ, міг бути причетний до ракетних ударів по Україні. Про це пишуть російський РБК із посиланням на коментар адміністрації Краснодара, анонімні Telegram-канали, ТАСС із посиланням на коментар правоохоронних органів, Наші гроші. Львів Анонімні проросійські Telegram-канали повідомляють, що 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о восьмій годині ранку на пробіжку. Його підстеріг біля спорткомплексу «Олімп» невідомий, який вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицькому, після чого зник із місця події. Потерпілий помер на місці від поранень. В адміністрації Краснодара підтвердили РБК загибель заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького, повідомивши, що за фактом його смерті проводять перевірку правоохоронні органи. Повідомили, що «невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, а потім зник».