У Росії вбили капітана підводного човна, який, імовірно, причетний до ударів по Україні

У російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького, який, за інформацією ЗМІ, міг бути причетний до ракетних ударів по Україні.

Про це пишуть російський РБК із посиланням на коментар адміністрації Краснодара, анонімні Telegram-канали, ТАСС із посиланням на коментар правоохоронних органів, Наші гроші. Львів

Анонімні проросійські Telegram-канали повідомляють, що 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о восьмій годині ранку на пробіжку. Його підстеріг біля спорткомплексу «Олімп» невідомий, який вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицькому, після чого зник із місця події. Потерпілий помер на місці від поранень.

В адміністрації Краснодара підтвердили РБК загибель заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького, повідомивши, що за фактом його смерті проводять перевірку правоохоронні органи.

Повідомили, що «невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, а потім зник».