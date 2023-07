Зеленський про контрнаступ: сьогодні ініціатива на нашому боці ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на Мелітопольському та Бердянському напрямках » Створений під егідою Британії фонд на підтримку України витратив менш як 10% Із Міжнародного фонду для України вартістю 770 мільйонів фунтів стерлінгів, створеного під егідою Великої Британії минулого року, досі було витрачено лише 64 мільйони фунтів, тобто менше 10%. Про це стало відомо газеті The Times, повідомляє «Європейська правда». За даними видання, Міноборони Британії після створення фонду отримало сотні пропозицій щодо постачання військового обладнання, але процес пішов «не так швидко, як хотілось би», бо не всі пропозиції «були серйозними». «Купувати готову продукцію досить легко, але ми намагаємося створити стабільну лінію постачання, щоб Україна була озброєна на довгі роки вперед, а це займає трохи більше часу», – пояснило The Times урядове джерело. Молодший міністр оборони Британії Джеймс Картлідж раніше заявив, що за кошти Міжнародного фонду для України було підписано шість контрактів на безпілотники, обладнання для боротьби з перешкодами та розвідувальні системи. За даними The Times, Лондон наразі намагається закупити через фонд плуги для розмінування, які можна причепити до танків Leopard 2, датчики для систем протиповітряної оборони, а також мостоукладальні установки. «Розвідувальні дрони, надані Міжнародним фондом для України, мають бути доставлені українським військам цього місяця. Ми отримали сотні пропозицій від постачальників, які неминуче потребують часу на опрацювання», – додав представник Міноборони Британії.