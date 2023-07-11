Страны НАТО достигли соглашения по планам обороны в случае нападения России

В понедельник союзники по НАТО достигли соглашения по планам обороны, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на возможное нападение со стороны России, преодолев возражения Турции за день до открытия вильнюсского саммита.

Об этом агентству Reuters сообщили пять представителей дипломатического корпуса.

В течение десятилетий Североатлантический альянс не видел необходимости в масштабных оборонных планах, исходя из представления, что постсоветская Россия не представляет собой экзистенциальной угрозы.

Однако сегодня, когда в Украине развернулся самый кровопролитный военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, НАТО считает, что планы должны быть разработаны заранее.

Первоначально Турция блокировала утверждение планов НАТО из-за формулировок, касающихся территориальных вопросов, например, проблемы Кипра.

«Турции пришлось пойти на компромисс», – пояснил один из дипломатов агентству Reuters.

Напомним, что главы стран НАТО собираются в Вильнюсе 11-12 июля на саммит, на котором будут обсуждаться вопросы о вступлении в него Швеции и о дальнейших отношениях альянса с Украиной.

Изложив свои региональные планы, НАТО также даст странам рекомендации по модернизации вооруженных сил и материально-технического обеспечения.

Необходимость финансирования этих фундаментальных изменений стало одной из причин, в силу которых руководство альянса намерено повысить в Вильнюсе планку военных расходов, сделав минимальным требованием 2% от ВВП страны.

По оценкам официальных представителей НАТО, для полной реализации этих планов потребуется несколько лет, однако они подчеркивают, что в случае необходимости альянс сможет отреагировать на агрессию без промедления.