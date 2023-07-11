Подальша підтримка України залежатиме від успіхів ЗСУ — президент Чехії

Президент Чехії, Петр Павел, заявив, що майбутня підтримка України буде залежати від успіхів Збройних сил України (ЗСУ). Він також висловив можливість зменшення готовності постачати значну кількість зброї до Києва. Цю позицію чеського лідера було оголошено на саміті НАТО і повідомлено The New York Times.

За словами Петра Павла, українські можливості для досягнення військового прогресу «більш-менш закриються до кінця поточного року» через майбутні вибори у Сполучених Штатах та інших країнах.

Президент вважає, що до наступного року слід очікувати «зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї».

Павел зазначив: «Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане основою для переговорів».

Зауважується, що ця позиція чеського президента суперечить заявам інших лідерів щодо того, що військова підтримка України залишиться на поточному рівні.