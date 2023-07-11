Під час заколоту ПВК Вагнер дійшла до російської ядерної бази

Під час заколоту в Росії частина найманців приватної військової компанії «Вагнер» направилася до бази під назвою «Воронєж-45», де зберігається ядерна зброя Російської Федерації. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки України, Кирило Буданов, в коментарі Reuters.

Відео, опубліковані в Інтернеті, а також свідчення місцевих мешканців свідчать, що коли бойовики з «Вагнера» рухалися на північ у бік Москви, частина їхніх військових машин повернулася на схід в бік укріпленої російської армійської бази, де знаходиться ядерна зброя.

Натомість, у коментарі для Reuters очільник ГУР Буданов заявив, що бійці з «Вагнера» просунулися набагато далі. За його словами, вони досягли бази і намагалися отримати «невеликі ядерні пристрої радянського періоду», щоб підвищити ставки в своєму замаху.

«Якщо ви готові боротися до останнього, то це одна з цілей, яка суттєво підвищує ставки», — підкреслив начальник української розвідки.

За його словами, єдиним бар’єром між Приватною військовою компанією «Вагнер» і ядерною зброєю були закриті двері до ядерного сховища.

«Двері сховища були зачинені, і вони не проникли в технічну частину», — зауважив він.

За словами Буданова, на базі «Воронєж-45» зберігаються невеликі ядерні пристрої, які можна носити в рюкзаку: «Це було одне з ключових місць зберігання таких рюкзаків».

З невідомих причин найманці відступили і не вдалося їх захопити.

Джерело, пов’язане з військовими і зв’язане з Кремлем, підтвердило слова Буданова. Зазначається, що підрозділ «Вагнера» «зумів потрапити в зону особливого інтересу, що викликало занепокоєння у Сполучених Штатах, оскільки там зберігається ядерна зброя», — повідомило джерело, не надаючи подробиць.

Це, ймовірно, спричинило занепокоєння у Кремлі і стало причиною поспішних переговорів про припинення замаху ввечері 24 червня під посередництвом самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка.

Американські посадовці висловили сумніви щодо цього твердження українського розвідника. Відповідаючи на запитання про те, чи вдалося військам «Вагнера» досягти бази і намагатися отримати ядерну зброю, прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому, Адам Ходж, заявив: «Ми не можемо підтвердити це повідомлення. У нас немає жодних доказів, що ядерна зброя або матеріали були під загрозою».

За повідомленням видання, бойовики, які рухалися в напрямку «Воронєж-45» та відірвалися від головної колони, потрапили в перестрілку з російськими військами в першому селі, на яке вони натрапили.