Франція надішле Україні ракети дальнього радіусу дії Scalp. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у вівторок, 11 липня, у перший день саміту НАТО, пише французька газета Le Parisien.

За певними даними військових аналітиків, ракет вжевикористовуються в Україні, але походження їх наразі невідоме.

Ще наприкінці минулого місяця російські окупанти демонстрували залишки такої ракети, що атакувала їх глибокий тил,за їх словами.

Макрон сказав журналістам, що поставки зброї, зокрема ракет дальнього радіусу дії, та обладнання в Україну будуть збільшені, щоб дозволити Києву продовжити свій контрнаступ.

«Ми вирішили доставити в Україну нові ракети, здатні наносити глибокі удари. Думаю, що сьогодні для нас важливо надіслати меседж підтримки Україні, єдності НАТО», — сказав Макрон після прибуття на місце саміту у Вільнюсі в Литві.

Ракети Scalp є французькою версією британської Storm Shadow. Ця зброя великої дальності може вражати цілі на відстані до 500 км. Вони рухаються зі швидкістю понад 1000 км/год (0,80 Маха) на висоті 30 кілометрів. Траєкторія їхнього польоту визначається за допомогою GPS.