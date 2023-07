В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького Biden and NATO leaders enter summit with a show of force as Turkey agrees to Sweden’s membership » Втеча з Нью-Йорку — кіно на вечір Привіт всім! Наш «Катрусин кінозал» нагадує, що рівно 42 роки тому на екрани вийшов культовий фільм Джона Карпентера «Втеча з Нью-Йорку».

Я не тільки пропоную переглянути цю картину під пивас та чіпси, як буде час,але й розповім кілька цікавих та невідомих подробиць про цей фільм.

Тримайтеся — вас чекає багато цікавого. 1. Сценарій фільму був написаний Карпентером ще в 1976 (за іншими даними в 1974) році, після зйомок легедарного «Нападу на 13-й поліцейський відділок». Карпентер хотів зробити фільм, який відповідає епосі кінця 70-х в США, а саме — недовірі американського народу до уряду США після «Уотергейтського скандалу». Та сценарій не сподобався жодній студіїї. Він здавався «дивним, незрозумілим, та жорстоким». Лише в 1979 році Карпентер на хвилі успіху «Хеллоуина» зміг запропонувати 2-хвилинну презентацію майбутнього фільма, на що в нішевій студії Avco-Embassy продюсери заявили «Це саме те,що нам треба — працюємо!» В роботу включилась відома Дебора Хілл і почалось. 2. Зненацька сценарій настільки сподобався студії та продюсерам, що на головну роль вирішили залучити відомого актора. Розглядалися Чарльз Бронсон, Пол Ньюман та Томмі Лі Джонс («Люди в чорному») і.., трам-пам-пам, — Чак Норріс!! Але на той момент Карпентер дуже здружився з Куртом Расселом, котрий знімався до того лише в байопіках та сімейних фільмах у «Діснея». Рассел вважався взагалі талісманом студії «Дісней». Саме Рассел ще хлопцем був біля ліжка смертельно хворого Уолта Діснея, коли той вирішив попрощатися з близькими та родичами перед смертю. Разом з Деборою Хілл Карпентеру вдалося прочавити на роль саме Курта Рассела. І це спрацювало. 3. Фільм мав занадто малий бюджет, тому руїни Нью-Йорка знімали в справжніх руїнах Сент-Луїсу. На той час місто було закинуте та сильно занедбане. Але декілька сцен знімали в справжньому Нью-Йорку. Заради цих зйомок муніципальну службу Нью-Йорка вмовили навіть вимикати вуличне освітлення в кількох районах міста. 3. В фільмі знімається красуня-дружина Джона Карпентера — Едриен Барбо, а також перша дружина Курта Рассела. Саме для них були прописані епізоди сценарію. Проте перша дружина Рассела була такою собі акторкою, тому в неї лише епізод, в якому її практично одразу кокнули на початку фільму. А от Ендрю Барбо навіть отримала пару призів за роль другого плану . 4. Знаменитого Лі Ван Кліффа (начальник поліції) з фільму «Хороший, Поганий, Злий» вдалося запросити на зйомки лише на один день (точніше вечір та ніч). Всі сцени з ним неймовірними зусиллями Карпентер зняв за кілька годин. 5. У фільмі дебютував і знаменитий Джеймс Камерон — він був художником панорамних сцен. Він розробив ключові спецефекти — польоти планера над Нью-Йорком та «компютерний навігатор». Все це — промальовані комбіновані кадри, ніяких комп’ютерів. 6. Одного разу під час зйомок Курт Рассел відійшов у магазинчик на районі попити кави та зустрів вночі місцеву вуличну банду. Подивившись на прикид «Змія Пліскіна» з пов’язкою на оці, хулігани заявили, що «нам не треба проблем» та втікли. 7.Пов’язку на око придумав сам Рассел і вона згодом виявилась візитівкою фільму та головного героя. 8. Вся музика та більшість монтажу робилися власноруч Карпентером. 9. Прототипом персонажу «Змія Пліскіна» в Карпентера був герой Клінта Іствуда з ковбойських фільмів. А ім’я придумав один з друзів Карпентера в якогов школі був поганий хлопець-рокобілі з прізвищем «Пліскін» та татуюванням змія на спині. 10. Деталізацію сценарію фільму зробив актор, який грав злодія у фільмі Карпентера «Хеллоуин». Так-так, це саме той чувак Майкл Маерс в масці з ножем. А президента у фільмі грає актор, який грав директора псіхлікарні у «Хеллоуин». До-речі він ветеран Другої Світової, побував в полоні в німців і це йому добре допомогло вжитись в роль полоненого президента. 11. В фільмі є другорядні персонажі з іменами «Кроненберг», «Ромеро» та «Тейлор». Це тому, що Карпентер дружив з цими режисерами фільмів жахів багато років до та поспіль. 12. Фільм окупився 6 разів в прокаті та входить в 50 найкращих фантастичних фільмів Голлівуду. 13. Для фільму розробили самозапалювальну вічну сигарету, яку постійно палить герой Курта Рассела, але він вже на перших зйомках обпалив нею всі пальці, тому потім її викинули. 14. Оскільки бюджет був колосально обмежений, всі мініатюри та приміщення робились з картону, а прінти на них наносились чорно-білі. Кольоровий фотодрук був дорогій, тому нещасний Камерон все розмальовував фарбами та олівцями (кілька десятків квадратних метрів). Більше він в житті ніколи такої роботи не робив. 15. Для зйомок фінальної сцени на мосту Карпентер купив у влади Сент-Луїсу цілий міст за свої гроші. Правда коштувало це йому лише 1 доллар. Потім він його продав місту назад, але за 2 доллара. 16. В сцені бійки на рингу Курт Рассел б’ється зі справжнім рестлером. Після того як на зйомках рестлер його кілька разів по-справжньому вдарив, Рассел зарядив йому дрючком з цвяхами в пах і попередив, що в наступний раз буде голова. Після цього сцени відзняли без проблем. 17. Є велика вирізана сцена прологу з фільму, де пояснюється передісторія арешту Змія Пліскіна. Це пограбування та перестрілка в метро. Але вся вона була вирізана з фільму. Та ви її можете знайти на Youtube. PS — я по-дитячому люблю цей фільм та обожнюю. Мені подобається Змій Пліскін і я з задоволенням би подивився цей вінтаж з вами. Та я далеко, а фільм качнути можна де завгодно. Рекомендую з дітьми від 14 років. Віталій Рождаєв