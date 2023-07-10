ЗСУ закріплюються на нових рубежах

Українські сили ведуть активну контратаку на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де вони закріплюються на досягнутих позиціях. Цю інформацію було зазначено в ранковому зведенні Генерального штабу.

Протягом останньої доби російські окупанти нанесли 30 авіаційних ударів і здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Це призвело до жертв серед мирного населення, а також спричинило руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають жорстокі бої. За останню добу відбулося близько 30 зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує мати військову присутність. За останню добу був нанесений авіаційний удар в районі Грем’яча Чернігівської області. Також противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, включаючи Блешню, Костобобрів, Бучки Чернігівської області, а також Голишівське, Волфине Сумської області та Уди і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські військові стійко тримають оборону. Противник здійснив авіаційні удари в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Також були обстріляні артилерією і мінометами такі населені пункти, як Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник проводив штурмові дії та намагався витіснити сили оборони з їхніх позицій в районі на заході від Спірного у Донецькій області, але безуспішно. Також були нанесені авіаційні удари в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині. Більше 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове, Веселе у Донецькій області, були обстріляні артилерією.