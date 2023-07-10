Лечение в клиниках Израиля: преимущества для медицинских туристов » Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії Новим командувачем Нацгвардії став Олександр Півненко Про це повідомляє «Суспільне». «Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України. Пане командувачу, бажаю вам і всій нашій Україні звільнення всієї нашої землі і повернення всіх наших людей, омріяної перемоги», — сказав Володимир Зеленський. Олександр Півненко — Герой України, який відзначився у боях за Бахмут. Про призначення Зеленський оголосив у суботу, 8 липня, у Львові. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 10 липня представив нового командувача Національної гвардії. Повідомляється, що новий очільник повинен зосередитися на підготовці бригад та ефективному використанні підрозділів. «Основний напрямок роботи – це підготовка Гвардії наступу. Наразі це головна задача нашої країни, аби підрозділи могли виконувати завдання у повному обсязі, аби якнайшвидше деокупувати наші території» – заявив Півненко. Клименко побажав новому очільнику наснаги та сили.