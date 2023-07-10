Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії

Про це повідомляє «Суспільне».
«Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України. Пане командувачу, бажаю вам і всій нашій Україні звільнення всієї нашої землі і повернення всіх наших людей, омріяної перемоги», — сказав Володимир Зеленський.
Олександр Півненко — Герой України, який відзначився у боях за Бахмут.
Про призначення Зеленський оголосив у суботу, 8 липня, у Львові.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 10 липня представив нового командувача Національної гвардії. Повідомляється, що новий очільник повинен зосередитися на підготовці бригад та ефективному використанні підрозділів.
«Основний напрямок роботи – це підготовка Гвардії наступу. Наразі це головна задача нашої країни, аби підрозділи могли виконувати завдання у повному обсязі, аби якнайшвидше деокупувати наші території» – заявив Півненко.
Клименко побажав новому очільнику наснаги та сили.
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