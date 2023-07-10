Зеленський прибуде на саміт НАТО у середу

Президент Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса у середу, щоб зустрітися з лідерами НАТО на саміті Альянсу, до якого прагне приєднатися Україна.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, знайомих з цим питанням, пише «Європейська правда«.

«Зеленський прибуде в середу», – повідомило агентство. Прессекретар Зеленського відмовився надати коментарі щодо цієї інформації.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше у понеділок підтвердив участь Володимира Зеленського у саміті Альянсу у Вільнюсі.

«Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО», – заявив Столтенберг. Це засідання заплановане на 12 липня.