В Україні почали будувати завод з виробництва БПЛА Bayraktar

Розпочато будівництво заводу в Україні, який спеціалізується на виробництві дронів Bayraktar. Цю інформацію повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості, Олександр Камишін, під час ефіру єдиного телемарафону, який транслювався на liga.net.

«Завод уже фактично почав будівництво, а не лише зазначений у меморандумі. Це той самий великий завод Bayraktar, про який домовлялися кілька років тому, але потім були зупинки і скандали. Сьогодні ми починаємо реалізовувати цей проект, переходячи до реальних дій», — пояснив він.

Недавно Камишін, у рамках візиту президента України в Туреччину, підписав новий меморандум про розвиток потужностей та можливостей виробництва різних типів безпілотників, разом із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки.