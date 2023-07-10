В Росії назріває заколот — Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що в Росії може статися новий заколот або революція, при цьому існують люди, які можуть підтримати такі події. Він зробив цю заяву під час інтерв’ю для ABC News, коментуючи заколот, який стався в Росії 23-24 червня і пов’язується з «вагнерівцями».

Зеленський також наголосив, що у президента Росії Володимира Путіна немає достатньої військової сили всередині самої Росії, і цивільне населення країни не має достатнього захисту.

Президент вказав, що основною метою Евгена Пригожина, ініціатора заколоту в Росії, було стати визначною політичною фігурою, і він досяг цієї мети успішно.