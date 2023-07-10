В НАТО погодились скасувати ПДЧ для України – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє «Європейська правда».

«Після інтенсивних обговорень союзники по НАТО досягли консенсусу щодо скасування ПДЧ на шляху України до членства в Альянсі», – зазначив Кулеба.

Глава МЗС привітав це рішення, що, як він зазначив, скоротить шлях України до НАТО.

«Це також найкращий момент для того, щоб внести ясність щодо запрошення Україні приєднатися до Альянсу», – додав Кулеба.