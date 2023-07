Biden says war with Russia must end before NATO can consider membership for Ukraine Байден закликав Ердогана зняти вето на вступ Швеції » Україна буде обмежено використовувати кассетні боєприпаси — Салліван Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, розкрив зобов’язання, які Україна взяла на себе стосовно використання касетних боєприпасів, що Вашингтон вирішив передати Києву. За інформацією, наданою «Європейською правдою», Салліван заявив про це під час пресконференції під час свого перельоту до Лондона, де президент Сполучених Штатів, Джо Байден, зустрінеться з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком. Джейк Салліван нагадав, що міністр оборони України, Олексій Резніков, вже повідомляв про принципи, якими Київ керуватиметься під час використання касетних боєприпасів і привів два приклади. Він зазначив: «По-перше, Україна не буде використовувати їх на російській території, а лише на власній, де має найбільший інтерес обмежити ефект на цивільне населення, оскільки саме українські громадяни будуть піддані ризику». Згодом він додав, що українські сили «не будуть використовувати їх у населених пунктах». У п’ятницю Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.