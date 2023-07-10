Штайнмаєр підтримав рішення про передачу касетних боєприпасів Україні

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF.

Німецький президент зазначив, що упереджений у цьому питанні, оскільки підписав у 2008 році в Осло Конвенцію про касетні боєприпаси, коли був на посаді міністра закордонних справ. Проте Штайнмаєр став на захист рішення США.

«У нинішній ситуації ми не може стояти на шляху Сполучених Штатів», — зауважив він.

Говорячи про військову агресію Кремля, яка триває, Штайнмайєр звернув увагу, що війна в Україні «може завершитися хоч завтра», якщо Росія вишле своїх солдатів назад. Тож у цьому контексті німецький президент наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку країн-союзників.

«Якщо ж Україна припинить оборонятися, або ми не подбаємо про те, щоб вона залишалася обороноздатною, це стане кінцем України», — додав він.