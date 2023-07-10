ЗСУ закріплюються на нових рубежах Україна в червні виробила більше снарядів, ніж за весь минулий рік » Росія втратила в Україні ще 440 солдатів Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 231 030 солдатів, 4085 танків, 7956 бойових бронемашин і 4271 артилерійську систему Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 10 липня 2023 року РФ втратила в Україні: особового складу ‒ близько 234 480 (+440) осіб

танків ‒ 4085 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 7956 (+2)

артилерійських систем – 4271 (+5)

РСЗВ – 668 (+0)

засобів ППО ‒ 414 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 309 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1)

крилатих ракет ‒ 1271 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8)

спеціальної техніки ‒ 632 (+4) Остаточні дані уточнюють.