 
«  
  »

Росія втратила в Україні ще 440 солдатів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 10 липня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 234 480 (+440) осіб
  • танків ‒ 4085 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 7956 (+2)
  • артилерійських систем – 4271 (+5)
  • РСЗВ – 668 (+0)
  • засобів ППО ‒ 414 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 309 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1)
  • крилатих ракет ‒ 1271 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8)
  • спеціальної техніки ‒ 632 (+4)

Остаточні дані уточнюють.

10 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  