Росія втратила в Україні ще 440 солдатів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 10 липня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 234 480 (+440) осіб
- танків ‒ 4085 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 7956 (+2)
- артилерійських систем – 4271 (+5)
- РСЗВ – 668 (+0)
- засобів ППО ‒ 414 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1)
- крилатих ракет ‒ 1271 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8)
- спеціальної техніки ‒ 632 (+4)
Остаточні дані уточнюють.
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