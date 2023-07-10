Путін усунув Герасимова від командування військами РФ

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що Путін продовжує чистки вищого керівництва Росії й намагається відновити повний контроль управління після невдалого заколоту Пригожина.

«Російські ЗМІ повідомляють, що 67-річний генерал Валерій Герасимов був усунений з посади начальника генштабу ЗС РФ, не протримавшись і пів року від моменту свого призначення. Наразі офіційного підтвердження звільнення у Кремлі не надали», — йдеться у матеріалі, автори якого посилаються на The Moscow Times (проєкт Financial Times) та російські ТГ-канали, що підтримують війну з Україною.

За даними видання Daily Mail, новим командувачем російськими військами може стати генерал-полковник Михайло Теплінський, який і буде нести відповідальність за дії окупаційних військ в Україні. До цього він командував повітряно-десантними військами РФ.

Варто зазначити, що Теплінський, уродженець Донеччини, внесений під санкції в Україні з 2018 року. До того ж від початку повномасштабного вторгнення на нього наклали санкції такі країни як Японія, Велика Британія, Швейцарія, Нова Зеландія, а також країни ЄС.

Підставою накладання санкцій зазначається «залученість» Теплінського у війну проти України, «дестабілізація, підрив або загроза територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності країні», оскільки він працює на уряд Росії як генерал-майор Збройних сил Російської Федерації.

Натомість Герасимов нібито міг залишитися на посаді начальника генштабу ЗС РФ.

Крім цього, Путін міг звільнити з посад генерал-полковника Михайла Мізінцева, відомого як «маріупольський різник» та генерала Рустама Мурадова, який провалив наступ на Вугледар.