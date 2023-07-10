Ердоган пов’язав вступ Швеції до НАТО з прийняттям Туреччини до ЄС

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пов’язав вступ Швеції до НАТО з ухваленням Туреччини до Євросоюзу. Заява зроблена напередодні саміту Альянсу, запланованого на 11-12 липня у Вільнюсі, його цитує агентство «Анадолу».

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року, відмовившись від столітнього позаблокового статусу. Схвалити заявку мають усі 31 учасник спілки. Зараз це не зробили лише Туреччина та Угорщина.

Туреччина вимагала від Швеції видачі опозиціонерів, що ховалися в країні, і членів курдського руху, яких Анкара оголосила терористами. Крім того, турецька влада вимагала зняття заборони на постачання до країни зброї з боку країн Заходу.

Виступаючи перед поїздкою на саміт у Вільнюсі, Ердоган заявив, що Анкара не цурається своїх вимог. Крім того, заявив він, Європейський союз має відкрити Туреччині дорогу для вступу, перш ніж турецький парламент схвалить шведську заявку.

Туреччина – кандидат на вступ до Євросоюзу з 1999 року. Переговори про вступ йдуть із 1987 року. Із 2016 року процес фактично заморожений.

Анкару критикують у Європі за порушення прав людини, відсутність верховенства права та слабку економіку. У 2018 році Європейський комісар з питань розширення ЄС Йоханнес Хан заявив, що членство Туреччини в союзі в найближчому майбутньому нереальне.