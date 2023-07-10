Байден закликав Ердогана зняти вето на вступ Швеції

Перед самітом НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, провів зустріч зі своїм турецьким колегою, Реджепом Таїпом Ердоганом. Згідно з інформацією, наданою Білим домом і переданою «Європейською правдою», обидва лідери обговорили ряд питань, які будуть розглянуті на саміті НАТО. Додатково, президент Байден висловив свою підтримку щодо швидкого вступу Швеції до НАТО.

Зазначається, що під час зустрічі також була виражена спільна підтримка для України, а також були проаналізовані зусилля, спрямовані на зміцнення двосторонніх зв’язків між США та Туреччиною. Раніше було повідомлено, що можлива зустріч президента Байдена та президента Ердогана під час саміту НАТО в Литві наступного тижня, при тому, що Туреччина блокує членство Швеції в Альянсі.