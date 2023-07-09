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За добу Росія втратила в Україні 600 солдатів

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4078 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4366 (+20) од,
  • РСЗВ – 668 (+7) од,
  • засоби ППО ‒ 413 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 628 (+9).
9 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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