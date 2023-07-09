РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW У США розбився корпоративний літак з любителями казино » За добу Росія втратила в Україні 600 солдатів За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 234 040 солдатів, 3 685 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 413 засобів протиповітряної оборони Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 234 040 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4078 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,

артилерійських систем – 4366 (+20) од,

РСЗВ – 668 (+7) од,

засоби ППО ‒ 413 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),

крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 628 (+9).