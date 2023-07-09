РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW

За 500 днів повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти в Україні жодної запланованої цілі — Інститут вивчення війни

«500 днів тому Росія розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір взяти Київ протягом трьох днів, але не змогли досягти жодної з намічених цілей в Україні.

Рішучий і вмілий опір українців зупинив численні російські наступи, в тому числі на Київ, та звільнив Сумську і Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської і Херсонської областей, які були тимчасово захоплені російськими військами.

Українські війська забезпечили ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту тоді, як російські війська майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще контролюють».

В ISW зазначили, що завдяки допомозі Заходу Україна забезпечила свою незалежність, однак перед нею стоїть критично важливе завдання звільнення стратегічно важливих територій, які все ще перебувають під контролем РФ.