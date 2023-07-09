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Польща перекинула понад 1000 військових на кордон із Білоруссю

У межах операції «Безпечне Підляшшя», покликаної попередити спроби дестабілізації кордону з боку Білорусі, Польща в суботу перекинула додатковий військовий контингент на схід країни.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами Блащака, понад 1000 солдатів і майже 200 одиниць техніки з 12-ї та 17-ї механізованих бригад починають рух на схід Польщі в межах операції «Безпечне Підляшшя».

«Це демонстрація нашої готовності реагувати на спроби дестабілізації поблизу кордону нашої країни», – додав він.

Напередодні Генеральний штаб Збройних сил Польщі попередив про посилений рух військових колон на дорогах у зв’язку з посиленням присутності польської армії на сході країни.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року Прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

9 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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