Китай та США знайшли порозуміння

Джанет Єллен, міністерка фінансів США, повідомила, що під час свого візиту до Китаю вона провела відверті й результативні переговори з китайськими високопосадовцями і виразила впевненість, що її поїздка сприятиме стабілізації нестабільних відносин між обома країнами. Вона також зазначила, що США та Китай мають різниці в думках з питань несправедливих економічних практик та каральних заходів проти американських компаній, але вона вірить, що її візит допоможе «закласти міцнішу основу» для відносин між країнами.

Єллен закінчила свою чотириденну поїздку до Китаю, підкресливши, що однією з її цілей було укріплення зв’язків з новою економічною командою китайського уряду, зменшення ризиків непорозумінь та підготовка шляху для співпраці в глобальних питаннях, таких як зміна клімату та боргова проблема. Вона висловила переконаність, що був зроблений певний прогрес і що можуть існувати здорові економічні відносини, які приносять користь США і всьому світу, і вона очікує більш активної й регулярної комунікації між фінансовими відомствами обох країн.

Також було розповідано, що китайські офіційні представники висловили занепокоєння стосовно проголошення президентом США очікуваного указу щодо обмеження зовнішніх інвестицій. Однак Єллен запевнила їх, що будь-які такі заходи будуть мінімально впливати на широкий спектр сфер і введені в дію прозоро й публічно.

Міністр також заверила китайських урядовців, що вони можуть звертатися до уряду США у разі виникнення занепокоєнь щодо дій американської сторони, і Вашингтон буде готовий пояснити або навіть скоригувати свої кроки, якщо вони, ненавмисно через недостатнє дослідження, призведуть до негативних наслідків для Китаю.

«Ніякий візит не вирішить наші проблеми миттєво. Але я сподіваюся, що ця поїздка допоможе побудувати стійкий та продуктивний канал зв’язку», — заявила Єллен.