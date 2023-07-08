Росіяни в глибокій обороні на Херсонщині, — Гуменюк Німецька розвідка могла перехопити розмову Лукашенка та Пригожина під час заколоту в РФ » За добу армія РФ втратила в Україні 630 солдатів За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 233 440 солдатів, 4 074 танків та 410 засобів протиповітряної оборони Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 233 440 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4074 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,

артилерійських систем – 4346 (+16) од,

РСЗВ – 661 (+3) од,

засоби ППО ‒ 410 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),

крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 619 (+7). Дані уточнюються. Також 8 липня повідомлялося, що Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога, 4 — по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по пункту управління ворога.