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Ворог атакував Дніпропетровщину «шахедами», двоє загиблих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що область атакували «шахедами». Шість з них збили українські захисники з Повітряного командування «Схід».

Уламки одного зі збитих дронів впали на автівку, яка рухалася трасою. Двоє чоловіків, які перебували в машині, загинули.

Атака дронів по Дніпропетровщині

Фото: Сергій Лисак

Атака дронів по Дніпропетровщині

Фото: Сергій Лисак

Також унаслідок падіння уламків загорілася трава. Рятувальники ліквідували вогонь.

Крім того, один дрон поцілив приватному підприємству в Криворізькому районі, унаслідок чого зайнялася пожежа. Вона охопила понад 100 кв. км і сягнула 4-метрової висоти. Рятувальники приборкали вогонь. Постраждалих немає.

7 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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