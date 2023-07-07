Ворог атакував Дніпропетровщину «шахедами», двоє загиблих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що область атакували «шахедами». Шість з них збили українські захисники з Повітряного командування «Схід».

Уламки одного зі збитих дронів впали на автівку, яка рухалася трасою. Двоє чоловіків, які перебували в машині, загинули.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Також унаслідок падіння уламків загорілася трава. Рятувальники ліквідували вогонь.

Крім того, один дрон поцілив приватному підприємству в Криворізькому районі, унаслідок чого зайнялася пожежа. Вона охопила понад 100 кв. км і сягнула 4-метрової висоти. Рятувальники приборкали вогонь. Постраждалих немає.