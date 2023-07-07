Вашингтон — Украіна повинна відповідати вимогам до вступу в НАТО

Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому, заявив, що для вступу до НАТО країна повинна відповідати певним вимогам. Він висловив цю думку в інтерв’ю Голосу Америки, як повідомляє «Європейська правда».

Кірбі також підкреслив, що США підтримують політику «відкритих дверей» НАТО. Він сказав: «Звичайно, ми віримо в політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що кожна країна, яка бажає стати членом НАТО, повинна відповідати певним вимогам, і має відбутися серйозна дискусія між цією країною і Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес».

За словами Кірбі, зараз не йдеться про те, щоб Україна залишилася «у сірій зоні» між НАТО та Росією. Навпаки, дії союзників свідчать про те, що вони повністю підтримують Україну у її справедливій боротьбі проти російської агресії.

«Я вважаю, що повідомлення, яке було передане Путіну, є гучним і чітким. Це не тільки позиція Сполучених Штатів, Заходу, але й позиція всього світу, який продовжить підтримувати Україну», — додав він.