У Львові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу РФ до 10

Кількість жертв російського ракетного обстрілу, який стався у Львові 6 липня, зросла до 10 осіб. Ще 42 людини, серед яких троє дітей, отримали поранення. Унаслідок нападу було пошкоджено багатоквартирний будинок, інші житлові будинки, школа, гуртожитки та офіси. Цю інформацію повідомили командування Повітряних сил ЗСУ та місцеві владні структури.

Інцидент був активно відстежений текстовим онлайн-трансляцією на каналі «Еспресо». Щоб отримати більш детальну інформацію про події під час нічного нападу, слід прокрутити вниз.

Уночі 6 липня спочатку були отримані сигнали про можливу загрозу ворожих повітряних атак у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а близько 2:00 ночі повітряна тривога оголошена на всій території України. Починаючи з 2:29 години, у Львові було почути кілька вибухів, а системи протиповітряної оборони були активовані. О 3:20 сигнал про кінець повітряної тривоги пролунав у Львівській області.

Атака на Львів та його околиці

На 7 липня о 7:44 рятувальники знайшли 10-те тіло під завалами багатоквартирного будинку у Львові, яке належало жінці.

Надзвичайники продовжують рятувально-пошукову операцію для визволення загиблої з-під завалів. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що ця операція буде завершена найближчим часом.

Станом на 6:53 години ранку МВС повідомило, що загиблих внаслідок ракетного удару стало 9 осіб, а 42 людини отримали поранення (з них троє дітей).

6 липня рятувальники цілий день працювали над знешкодженням завалів, і ця робота продовжувалась і вночі. Приблизно о півночі було оголошено, що кількість загиблих зросла до семи осіб. В цей момент під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, було знайдено тіло жінки. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.