США поки не передають кассетні боєприпаси Україні Адміністрація США активно розглядає питання надання Україні касетних боєприпасів. Про це заявив заступник речниці Білого Дому Ендрю Бейтс під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, який летів до штату Південна Кароліна, як повідомляє «Європейська правда». Бейтс підкреслив, що США фокусуються на наданні Україні «широкого спектру боєприпасів», які українські Збройні сили активно використовують у своїй боротьбі з російською агресією. Проте, він не зробив жодних конкретних оголошень щодо цього питання. За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України, включаючи касетні боєприпаси. Ця офіційна заява очікується найближчим часом. Наразі в Пентагоні ще не підтвердили передачу касетних боєприпасів Україні, але підтвердили, що це питання дійсно обговорюється.