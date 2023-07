Опубликованы последние сообщения с погибшего батискафа «Титан» (+ видео) Britney Spears says she was struck by guard » Сили оборони закріплюються в районі Кліщіївки Сили оборони мали частковий успіх та закріплюються в районі Кліщіївки на бахмутському напрямку, там тривають важкі бої — Military Media Center із посиланням на заяву речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута вони продовжують чинити тиск на противника та вибивають його з раніше захоплених рубежів. «В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої».