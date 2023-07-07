Окупанти планують перевести енергоблок ЗАЕС у стан «гарячого зупину», це загрожує аварією

Про це пише Енергоатом.

Компанія пояснює, що така ситуація може виникнути через зневоднення Каховської ГЕС, оскільки наразі наявних ресурсів не вистачить для охолодження більшої кількості енергоблоків.

При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у «холодний зупин».

«Отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані «гарячого зупину» на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації», — йдеться у повідомленні.

Енергоатом повідомляє, що окупаційний керівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження.

Також, компанія наголошує, що український персонал не може вплинути на ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

«Розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!», — додає Енергоатом.