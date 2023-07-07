Навіть за найгіршого сценарію на ЗАЕС глобальної катастрофи не буде

Американське ядерне товариство висловило думку, що навіть у найгіршому сценарії на Запорізькій АЕС, не буде радіологічної загрози для населення. Цю інформацію надала компанія Енергоатом.

Зазначається, що американські експерти ретельно розглянули найгірші можливі ситуації на ЗАЕС, такі як бомбардування та навмисний підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Однак вони не передбачають сценарію, який може призвести до радіаційних наслідків для здоров’я населення.

Згідно з повідомленням, шість реакторів ЗАЕС були припинені більше ніж десять місяців тому і вже не генерують достатньо тепла для виникнення швидкого радіаційного викиду. Запорізька АЕС була спроектована з урахуванням природних і техногенних небезпек. Товсті залізобетонні конструкції призначені для захисту активних зон реакторів та будь-яких радіоактивних матеріалів від впливу зовнішнього середовища.

У випадку порушення структур безпеки, будь-який випадок викиду радіоактивного матеріалу буде обмежений зоною, непосредственно прилеглою до реакторів. Тому будь-яке порівняння між Запорізькою АЕС і Чорнобилем або Фукусімою є неправильним і може вводити в оману.

Американське ядерне товариство також закликало Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) надати негайний та безперешкодний доступ для інспекторів до всіх зон, які контролюються на Запорізькій АЕС.

Щодо ситуації на ЗАЕС

Станцію окупували російські війська наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно знаходиться військовий персонал та військова техніка, яку вороги зберігають у машинних залах та періодично виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На Запорізькій АЕС працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка відповідає за забезпечення того, щоб станція не використовувалась як військова база, не була атакована і не відбувався вогонь з неї, а також не переривалися зовнішні джерела електропостачання. Однак на ЗАЕС постійно відбуваються вимкнення електроенергії. З початку минулого року окупанти почали завозити на станцію вибухівку.