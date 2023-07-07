МАГАТЕ оглянула кілька об’єктів ЗАЕС, але на дах ще не потрапила − Гроссі

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії отримали можливість оглянути кілька об’єктів Запорізької атомної електростанції після заяв України про мінування окупантами АЕС.

Радіо Свобода з посиланням на заяву голови агентства Рафаеля Гроссі на пресконференції в Токіо 7 липня

«Ми маємо прогрес. Із середи по сьогодні ми змогли отримати більше доступу. Ще не на дах, але ми подали запит (окупаційній – ред.) владі, щоб піднятися туди».

Він вважає, що експерти МАГАТЕ отримають такий дозвіл.

Гроссі також розповів, що вони вже оглянули кілька інших об’єктів − зокрема, охолоджувальні ставки та інші місця.

«Як видно з моїх повідомлень, ми не побачили жодних ознак вибухівки чи мін у цих місцях», – заявив голова МАГАТЕ.