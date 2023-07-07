Ізраїльська армія уперше застосувала власні технологічні дрони-камікадзе

За даними Vesty.co.il, військова армія Ізраїлю вперше використала бойові дрони під назвою «Маоз», розроблені і вироблені ізраїльським військово-промисловим концерном Рафаель, під час антитерористичної операції у Дженіні.

Ці безпілотники «Маоз» відомі своєю функцією дронів-камікадзе, здатних переносити невеликі вибухові заряди та ударно впливати на цільові об’єкти. За звітом видання, бійці спецпідрозділів «Дувдеван» та «Маглан» застосували ці дрони в Дженіні для удару по об’єктах, пов’язаних з терористами, в районі місцевого біженцького табору.

Протягом двох днів операції було випущено шість дронів «Маоз», щоб атакувати штаб та спостережні пункти бойовиків, де знаходилося кілька десятків вибухових зарядів. ЦАХАЛ, військові Збройні сили Ізраїлю, відзначають ефективність цих дронів у безпечному підриві зброєскладів та вибухівок, і планують продовжувати їх використання для точкового усунення терористів. «Маоз» можуть тихо переміщатися в межах будівель або вузьких вулиць, вибухати біля заданих об’єктів, не ставлячи під загрозу життя солдатів ЦАХАЛ.