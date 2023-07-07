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Голова МЗС Німеччини виступила проти надання Штатами касетних боєприпасів Україні

Про це Бербок сказала журналістам на кліматичній конференції у Відні, передає Reuters.

На прохання прокоментувати інформацію про те, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів, Бербок сказала: «Я стежила за повідомленнями ЗМІ. Для нас, як для держави-учасниці, застосовується угода Осло».

Бербок мала на увазі Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), яку 123 країни підписали в столиці Норвегії у 2008 році. Документ забороняє використання, накопичення, виробництво і передачу касетних боєприпасів. Водночас США, Україна та Росія не є підписантами цієї конвенції.

7 июля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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