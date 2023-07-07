ДТЕК розконсервовує енергоблоки для збільшення потужності

Генеральний директор компанії ДТЕК Енерго, Ільдар Салєєв, повідомив, що один енергоблок ТЕС був розконсервований з метою збільшення доступної потужності генерації. До кінця поточного року планується розконсервувати ще один енергоблок.

«У кінці минулого або на початку цього року ми розконсервували один блок, що довгий час не використовувався, і, можливо, його б не розконсервували, якби не конфлікт. Це дозволило підключити додатковий блок до енергосистеми протягом зими. І на цьому році планується розконсервувати ще один блок», — пояснив він.

Салєєв зазначив, що ці блоки були припинені з технічних причин, тому проводяться заходи з їх реконструкції.

Що стосується ситуації в енергосистемі, протягом осінньо-зимового періоду російська окупаційна армія активно обстрілювала енергетичну інфраструктуру України. Наразі проводяться інтенсивні відновлювальні роботи на всіх пошкоджених об’єктах, що постраждали внаслідок масованих атак ворога, а також планові ремонти обладнання, які звичайно здійснюються влітку.

У червні було завершено ремонт одного з блоків АЕС на 20 днів раніше запланованого терміну, а 5 липня ще один блок АЕС був відновлений з ремонту раніше встановленого графіку, що спричинило додаткове збільшення потужності енергосистеми України.