Допомогу Україні підтримує 65% громадян країн – членів НАТО

Про це йдеться в дослідженні громадської думки, яке НАТО провело в країнах Альянсу перед самітом у Вільнюсі.

Загалом підтримка НАТО в країнах залишається сильною, як і підтримка продовження допомоги Україні.

Так, за даними дослідження, 65% респондентів підтримують продовження надання допомоги Україні з боку їхніх країн.

Фото: nato.int

А близько двох третин респондентів Альянсу вважають, що вторгнення Росії в Україну вплинуло на безпеку їхньої країни (64%).

Фото: nato.int

Більшість респондентів вважають НАТО важливим для майбутньої безпеки їхньої країни (73%), а 70% проголосували б за те, щоб їхня країна залишилася членом НАТО, на референдумі. Підтримка збереження або збільшення витрат на оборону становить 73%.

Більшість опитаних погодилися з думкою, що їхня країна повинна захищати іншого члена НАТО в разі нападу (64%), а 62% – що членство в НАТО зменшує ймовірність іноземного нападу.

Трохи більш ніж половина респондентів негативно ставляться до Китаю (54%), а дві третини негативно ставляться до Росії (66%). Ці обидва показники не змінилися від часу попереднього опитування, проведеного рік тому.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році НАТО замовила опитування у 31 країні Альянсу. Опитування оцінює громадську думку в країнах-членах Альянсу, включаючи підтримку членства в НАТО, колективної оборони та витрат на оборону.