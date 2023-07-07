Чехія передасть Україні ударні вертольоти і снаряди

Під час спільної пресконференції в Празі між прем’єром Чехії Петром Фіалою та президентом України Володимиром Зеленським було оголошено про передачу гелікоптерів і навчання українських пілотів на F-16.

Згідно з повідомленням ČT24, Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти та значну кількість великокаліберних боєприпасів. Пріоритетом також є підготовка українських пілотів на винищувачах F-16, і для цього Чехія передасть симулятори, які дозволять пілотам тренуватися в Україні. Президент Зеленський висловив вдячність Чехії за їхню допомогу, зазначивши, що вона є навіть більш значущою, ніж допомога великих європейських країн, і підкреслив, що Чехія реагує оперативно та гнучко.

Вранці також планується підписання меморандуму про співпрацю в оборонній промисловості між Україною та Чехією. Радник уряду з національної безпеки Томаш Пояр зазначив, що конкретні угоди будуть підписуватися на постійній основі протягом найближчих тижнів та місяців.

Під час зустрічі також обговорювалася перспектива вступу України до Північноатлантичного Альянсу, і прем’єр Фіала заявив, що очікує чіткої підтримки України з боку усіх союзників у НАТО, включаючи Чехію, і високо оцінив прогрес, який Україна досягає на шляху до вступу до Європейського Союзу.