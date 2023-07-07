Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів

Згідно з інформацією, опублікованою The Washington Post, президент США Джо Байден затвердив надання Україні касетних боєприпасів. За зазначеннями видання, офіційне оголошення цього рішення може відбутися сьогодні.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет допомоги для України, включаючи касетні боєприпаси, 7 липня. Проте Пентагон заявив, що це питання ще розглядається.



Однак вірогідно боєприпаси будуть надані вже під часдіючого контрнаступу ЗСУ на Підні, щоб посилити спроможності укранських військових.