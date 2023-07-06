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ЗСУ за добу знищили 600 російських військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 06.07.2023

З 24 лютого 2022 року до 6 липня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 232 300 (+600) осіб
  • танків ‒ 4068 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15)
  • артилерійських систем – 4310 (+22)
  • РСЗВ – 657 (+1)
  • засобів ППО ‒ 404 (+9)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 309 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21)
  • крилатих ракет ‒ 1264 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23)
  • спеціальної техніки ‒ 605 (+7)

Остаточні дані уточнюють.

6 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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