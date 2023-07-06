ЗСУ за добу знищили 600 російських військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 6 липня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 232 300 (+600) осіб
- танків ‒ 4068 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15)
- артилерійських систем – 4310 (+22)
- РСЗВ – 657 (+1)
- засобів ППО ‒ 404 (+9)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21)
- крилатих ракет ‒ 1264 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23)
- спеціальної техніки ‒ 605 (+7)
Остаточні дані уточнюють.
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