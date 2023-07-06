У Львові пошкоджено багатоквартирний будинок, 4 людини загинули ЦРУ допомагає Україні у війні з РФ, проте американські солдати не беруть участі у бойових діях » ЗСУ за добу знищили 600 російських військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 232 300 солдатів, 3635 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 4068 танків Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 6 липня 2023 року РФ втратила в Україні: особового складу ‒ близько 232 300 (+600) осіб

танків ‒ 4068 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 7932 (+15)

артилерійських систем – 4310 (+22)

РСЗВ – 657 (+1)

засобів ППО ‒ 404 (+9)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 309 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3635 (+21)

крилатих ракет ‒ 1264 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6888 (+23)

спеціальної техніки ‒ 605 (+7) Остаточні дані уточнюють.