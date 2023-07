Trump’s dominance of GOP field has America bracing for a toxic campaign Супутник зафіксував нові об’єкти на даху 4 енергоблоку ЗАЕС » Втрати армії РФ у вісім разів перевищують українські Заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні, Наталія Костенко, заявила під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, що поточні втрати Сил оборони України вісім разів менші, ніж втрати російської окупаційної армії. Вона зазначила, що стратегія України полягає в збереженні життів військових та звільненні окупованих територій з мінімальними втратами. За даними міністерства оборони України, втрати російської армії принаймні вісім разів перевищують втрати українських сил. Костенко також зазначила, що російська стратегія «людських хвиль» мала негативні наслідки. З початку широкомасштабного вторгнення, російська армія зазнала втрат більше 230 тисяч військовослужбовців, більше 4 тисяч танків, до 5 тисяч одиниць артилерії та РСЗВ, а також понад 600 літаків і вертольотів. Заступниця голови місії України в ОБСЄ наголосила, що Сили оборони України продовжують проводити наступальні операції на різних фронтах з метою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вона повідомила, що українські війська успішно звільнили території на різних напрямках, зокрема на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, і загалом з початку контрнаступу