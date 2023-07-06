Военные корпорации внимательно анализируют возможности нового оружия в Украине

По информации, опубликованной в издании Financial Times, военные действия в Украине предоставляют странам НАТО возможность проверить свою самую передовую военную технику на реальном поле боя и получить ценную информацию. США, Канада, Великобритания, Германия и Франция поставляют все более совершенное оружие Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что благодаря этой сотрудничеству союзники Украины могут оценить работу своего вооружения на практике, его эффективность и необходимость модернизации. Он привел пример сбития украинскими войсками российской ракеты «Кинжал» с помощью системы Patriot, поставленной США.

Эксперты считают, что боевые действия также дают возможность странам НАТО увидеть, как работает российское оружие. Однако они предупреждают, что Западу следует изменить свои методы работы и обновить свое вооружение, чтобы сохранить конкурентные преимущества, так как многие возможности уже были раскрыты перед Россией и Китаем.