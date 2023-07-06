У Росії вертикаль влади посипалася — Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловлює думку, що російське суспільство переживає розкол, а вертикаль влади, яку протягом багатьох років будував Путін, руйнується. За його словами, російський лідер втрачає вплив, тому міжнародні сили повинні активно тиснути на нього.

Зеленський стверджує, що Путін не контролює ситуацію в регіонах Росії, включаючи безпекову ситуацію. Він також вказує на те, що більшість російської армії перебуває на території України, що зробило заколот 24 червня, зокрема дії «вагнерівців», легкими, оскільки немає хто їх зупинити.

За словами Зеленського, Путін не контролює регіональну політику та втратив контроль над людьми, що проживають в цих регіонах. Отже, всі вертикальні структури влади, які раніше існували, розпалися.

Крім того, Зеленський поділився цікавими даними, які, за розвідувальною інформацією України, проводив Кремль. Він зазначив, що під час заколоту половина учасників ПВК «Вагнер» підтримала Євгена Пригожина, а половина підтримала Путіна.

Зеленський стверджує, що 18 або 19 регіонів Росії конкретно підтримали дії Пригожина, в той час як 21 регіон конкретно підтримав Путіна. Існує також кілька регіонів, які не знають, кого підтримувати.